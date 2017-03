Complimentjes geven: moeilijker dan gedacht

Ligt het aan het tijdstip? Of is het gewoon lastig om wildvreemde mensen een complimentje te geven? Als verslaggever Maikel Coomans op Nationale Complimentendag de proef op de som neemt op Rotterdam Centraal wordt hij door veel mensen voorbijgelopen.

"Meneer, wat ziet u er goed uit?", probeert Maikel. "Sorry, I have to catch a train." "Maar wilt u dan een RTV Rijnmond fietszadelhoesje? "I don't use a bike now."Van een tweede voorbijganger die Maikel probeert te complimenteren, krijgt hij alleen een knipoog terug. Een derde meneer fietst hem voorbij.Tot slot heeft onze verslaggever beet. "Wat zit u er lekker ontspannen bij", zegt hij tegen een man die ergens is neergestreken. "Ja, ik heb alle tijd."De man laat zich vervolgens verleiden om een vrouw verderop een complimentje te geven. "Wat staat ze er ontspannen bij!" Maar een fietszadelhoesje als beloning hoeft hij niet.Een medewerkster van de RET weet niets uit te brengen als Maikel haar vraagt iemand anders een complimentje te geven. "Ik sla helemaal dicht."Een krantenbezorger heeft er minder moeite mee. Hij vrolijkt de RET-medewerkster op: "Ga zo door met de RET!" En dan weet de vrouw het: "En u met de krantjes!" Nationale Complimentendag bestaat dit jaar vijftien jaar. Het is niet alleen in Nederland een speciale dag, maar ook in België en Noorwegen.