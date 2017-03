'Wat is er mis met een havenwerker, metselaar of schoonmaker?'

Kraan Maasvlakte RWG Rotterdam World Gateway (Foto: Tom van Vark)

Als het aan de FNV ligt, gaan bedrijven die werknemers vervangen door robots extra belasting betalen. Dat is volgens Niek Stam van FNV Havens de enige manier om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Stam maakt zich grote zorgen over wat hij noemt de 'robotisering' in het bedrijfsleven. Steeds vaker nemen robots het werk over. Dat is al goed te zien in de haven, maar ook in andere sectoren verdwijnt het handwerk.



Sociale zekerheid

Dat is een probleem, zegt Stam. Alleen werknemers leveren de schatkist geld op en houden de sociale zekerheid overeind.



"Robots kopen geen auto's, doen geen boodschappen of laten geen huizen verbouwen. Die zijn alleen goed voor de winsten van de bedrijven."



"Wat is er mis met een havenwerker, metselaar of schoonmaker?", vraagt Stam zich af. Waarom moeten robots hun werk overnemen?



Zwarte Piet

Over die vraag zou het tijdens de verkiezingen moeten gaan, zegt Stam en niet over Zwarte Piet of andere onbelangrijke kwesties.



Vissen

Stam is op zich niet tegen de inzet van robots. Het gaat hem om eerlijk delen. "Al automatiseren ze zich suf, prima joh, maar dan zitten wij te vissen aan de waterkant. Dan zorgen de bedrijven er wel voor dat we onze gezinnen kunnen onderhouden."