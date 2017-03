Volg Sparta - Vitesse op Radio Rijnmond

Sparta - Vitesse

Sparta ontvangt woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker op een uitverkocht Kasteel Vitesse. Het wedstrijdverslag van dat duel is integraal te volgen via Radio Rijnmond. De extra uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 20.00 uur.

Slaagt Sparta er na thuisoverwinningen op FC Dordrecht en PSV en zeges bij Heracles Almelo en FC Volendam in om ten koste van Vitesse voor het eerst sinds 1996 de finale van het bekertoernooi te bereiken?



Ruud van Os en Clay Ruperti geven vanaf 20.45 uur vanaf het Kasteel antwoord op die vraag. De uitzending wordt gepresenteerd door Dennis van Eersel.