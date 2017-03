Lichaam kind gevonden in Dordtse woning

Politiemensen voor de woning aan de Jan Vethkade.

In een huis aan de Jan Vethkade in Dordrecht is woensdagmorgen een stoffelijk overschot gevonden. Volgens de politie gaat het om een tienjarige jongen. De vader van het kind is in de woning aangehouden.

De politie kreeg de melding uit de wijk Oud-Krispijn rond zes uur. Het is nog onduidelijk wat er in het huis is gebeurd.



Verslaggever Thijs Blom zegt dat de man die in het huis woont een bekende amateurvoetballer is. De man zou met zijn zoon en dochter in het huis wonen. De relatie tussen de vader en zijn zoon zou altijd goed zijn geweest, volgens bekenden van de familie.