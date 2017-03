Koperdiefstal langs spoor neemt af

Het aantal koperdiefstallen langs het spoor is gedaald. Koperdieven sloegen vorig jaar in heel Nederland 175 keer toe. Vijf jaar geleden was dat nog meer dan 500 keer, meldt ProRail.

De spoorbeheerder schrijft de daling toe aan maatregelen als camera's en hekken langs het spoor.



Koperdiefstallen zorgen voor veel hinder voor treinreizigers. In 2016 waren ruim 1300 treinen vertraagd of uitgevallen door vernielde wissels.



Eén koperdiefstal veroorzaakte vorig jaar een kwart van het totale vertragingsminuten. Dat was een diefstal op Prinsjesdag. Die zorgde in de spits tussen Delft en Rotterdam voor een urenlang oponthoud. Het spoor was toen dicht tussen 4 uur 's nachts en 12 uur 's middags.