Nieuwe prullenbakken in Rotterdams straatbeeld

Rotterdam gaat ook het afval buiten op straat gescheiden inzamelen. Volgende week komen er in het centrum 45 nieuwe afvalbakken te staan. Daarin kunnen plastic, papier en restafval apart van elkaar worden weggegooid.

Gescheiden afval wordt niet verbrand, maar opnieuw gebruikt. Op die manier wil Rotterdam 'een circulaire stad' worden, waar afval straks niet meer bestaat.



De nieuwe afvalbakken zijn daarin een nieuwe stap. Ze zijn een stuk groter dan de oude bakken.



"Uit onderzoek is gebleken dat opvallende prullenbakken beter functioneren, omdat mensen daar eerder hun afval in deponeren", zegt Brigitte Moratis van de gemeente Rotterdam.



Vuurwerk

De gemeente denkt veel geld te besparen door het straatafval gescheiden in te zamelen. De nieuwe prullenbakken zijn wel een stuk 'gevoeliger' voor vuurwerk, erkent Moratis.



De nieuwe bakken komen te staan in drukke gebieden, zoals winkelcentra en bij bus-, tram- en metrohaltes.