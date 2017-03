Elia en Karsdorp ontbreken op training

Eljero Elia en Rick Karsdorp hebben woensdag niet meegedaan aan de training van Feyenoord op Varkenoord als voorbereiding op de derby van zondag tegen Sparta. De aanvaller en de verdediger werkten een binnenprogramma af, omdat ze nog niet volledig hersteld zijn van hun blessures.

Elia en Karsdorp vielen zondag in de gewonnen topper tegen PSV geblesseerd uit. Elia ging na een uur geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Bilal Basaçikoglu. Karsdorp raakte geblesseerd toen hij in een ultieme poging probeerde PSV'er Steven Bergwijn van het scoren af te houden. Bart Nieuwkoop kwam de international vervangen.



Ook Karim El Ahmadi was niet op Varkenoord te vinden. Ook de vice-aanvoerder werkte een binnenprogramma af. El Ahmadi speelde zondag wel gewoon de wedstrijd tegen PSV uit.