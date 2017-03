Winkelpersoneel grijpt zakkenroller

aanhouding-handboeien-2

Een zakkenroller in Rotterdam-Ommoord die snel zijn slag dacht te slaan, kwam woensdag van een koude kermis thuis. Hij probeerde in een supermarkt een 65-jarige vrouw van haar portemonnee te beroven, maar had niet gerekend op het winkelpersoneel.

De man liep in de Plus op de Binnenhof toen hij de vrouw zag. Hij greep haar portemonnee, maar de vrouw liet niet los.



Daarop rende de zakkenroller de winkel uit. Maar het personeel had dat gezien. Vier personeelsleden overmeesterden de man.



Mes

De verdachte stak nog met een mes naar een van zijn opponenten. Die liep enkele oppervlakkige verwondingen op.



De politie heeft de 51-jarige Rotterdamse verdachte afgevoerd.