Boete voor schoonmaakbedrijf dat personeel uitkneep

De Inspectie SZW heeft een schoonmaakbedrijf beboet dat het personeel te weinig betaalde. De gedupeerden zijn 22 schoonmakers van een hotel in Rotterdam.

Al in 2015 komen er klachten binnen bij de inspectie. De schoonmakers zeggen dat ze niet hun gewerkte uren betaald krijgen. Ook zijn ze vakantieuren misgelopen.



Het schoonmaakbedrijf werkt met normtijden van maximaal twaalf minuten per kamer. Als de schoonmakers langer bezig zijn, krijgen ze de extra tijd niet uitbetaald.



Maar dat is in strijd met het contract van de schoonmakers. Daarin staat dat ze gewoon per uur moeten worden betaald.



Verder ontdekte de inspectie dat schoonmakers de tijd die ze moeten wachten voor ze een kamer binnen kunnen, niet kregen uitgekeerd. Ook ontvingen ze geen geld voor het vullen van linnenkar, het stofzuigen van het gangetje voor de hotelkamers en het bijplaatsen van extra bedden.



Dat kwam het schoonmaakbedrijf te staan op een boete van 230.000 euro. Het bedrijf kan nog in beroep tegen de opgelegde boete.