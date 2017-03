'Term 'drugsfamilie' zwaar overtrokken'

De Rotterdamse politie bracht het in november als een grote zaak, maar volgens advocaat Guy Weski is daar niet veel van over. "De politie sprak van een drugsfamilie in Rotterdam-Zuid. Zwaar overtrokken. Dit is een huis-tuin-en-keuken-zaak."

Weski staat twee broers bij. Woensdag verschenen zij voor het eerst voor de rechter in Dordrecht, samen met een derde broer en hun vader. Justitie gaat uit van drugshandel gedurende langere tijd . De familie is negen maanden geobserveerd en afgeluisterd. Alle camerabeelden moeten nog worden geanalyseerd. Onder meer de coffeeshop van de vader is gefilmd door de recherche.Tijdens huiszoekingen zijn beperkte hoeveelheden softdrugs en cocaïne aangetroffen en verder een vuurwapen en 140.000 euro aan cash geld.Weski:"Het gaat dus niet om de tientallen kilo's drugs die je in sommige andere zaken ziet. Die vader heeft gewoon een legale coffeeshop. Dat staat los van wat familieleden eventueel hebben gedaan. Justitie wil alles aan elkaar plakken."Zijn 34-jarige cliënt heeft bekend dat hij heeft gedeald "om schulden af te lossen." De man zweeg tot dusver, maar legde woensdag een verklaring af in de rechtszaal. "Ik heb een fout gemaakt, maar ik heb er niets aan overgehouden. Alleen maar ellende. Mijn enige bezit is mijn dochter."De andere verdachte die door Weski wordt bijgestaan is een 19-jarige broer. In zijn slaapkamer zijn drugs en een wapen gevonden. De jongeman ontkent en zegt dat anderen die spullen daar moeten hebben neergelegd.De Dordtse rechter ziet wel bewijs tegen hem, maar stuurt de verdachte voorlopig naar huis. Dat heeft te maken met zijn jonge leeftijd en zijn mogelijk geringe rol in deze zaak.De vader van het Rotterdamse gezin is al langer op vrije voeten. Twee van zijn zoons zitten nu nog vast. De rechtszaak wordt over drie maanden voortgezet.