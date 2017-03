Zwijndrechtse kerk beiert buurt wakker

Een mysterie bij de Pietermankerk in Zwijndrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn spontaan de klokken van de kerk gaan luiden.

De hervormde kerk aan de Burgemeester Pijl Hogeweglaan laat op Facebook weten dat de oorzaak van het gebeier nog onbekend is. "De politie heeft nog een controlerondje gelopen, maar er is niets gevonden."Wel zaten er twee vleermuizen aan de buitenkant van de torenklok. Of zij iets met het mysterie te maken hebben, is niet bekend. "Onze excuses en we hopen dat het niet meer gebeurt."