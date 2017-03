Koevermans blikt terug op halve finale (Beelden)

Koevermans

De laatste keer dat Sparta in de halve finale van de KNVB beker stond was op 17 maart 2004. Op het Kasteel was FC Utrecht toen uiteindelijk na strafschoppen de ploeg die naar de finale in de Kuip ging na een heroïsch duel.

Oud-Spartaan Danny Koevermans was een van de hoofdrolspelers uit die wedstrijd. De voormalig spits was net terug van een blessure en dacht met zijn twee treffers Sparta naar een 2-1 zege te schieten. Maar in de slotfase van de wedstrijd maakte FC Utrecht via Dave van den Bergh toch nog de 2-2. In de verlenging kwam Sparta via Ricky van den Bergh opnieuw op voorsprong, maar Joost Broerse maakte in de allerlaatste seconde gelijk. Na een spannende strafschoppenserie was het uiteindelijk FC Utrecht dat tot winnaar gekroond kon worden.



Danny Koevermans is nog tot op de dag van vandaag teleurgesteld over de afloop van die halve finale. 'Ondanks de nederlaag is dit toch een van de meest heroïsche wedstrijden die ik ooit heb gespeeld. We verdienden gewoon die finale'', aldus Koevermans.



Sparta speelde toen op het een na hoogste niveau en was de underdog, maar ondanks een 1-0 achterstand was Sparta beter en had FC Utrecht eigenlijk al snel met tien man moeten spelen. Koevermans werd als doorgebroken speler neergehaald door FC Utrecht keeper Rene Ponk, maar scheidsrechter Pieter Vink gaf geen rode kaart aan Ponk. ''Vink zei die strafschop schieten jullie er toch wel in, maar Schenkel scoorde niet en Utrecht stond nog gewoon met 11 man op het veld'', aldus De Koef.



De Schiedammer maakte vorig jaar nog deeluit van de technische staf van Sparta en hoopt op een Rotterdamse overwinning. ''Ik ben niet in het stadion, maar kijk lekker thuis op de bank. Ik hoop op een 2-2 gelijkspel en dat Sparta nu wel via strafschoppen naar de finale gaat'',aldus Koevermans.