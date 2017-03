Boijmans stuurt Bosch en Bruegel naar Tokio

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat onder meer De marskramer van Jheronimus Bosch en De Toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude uitlenen aan Japan.

Vorig jaar kondigde het museum al aan complete collecties met topstukken uit te gaan lenen aan buitenlandse musea. "Op die manier geven we ook een visitekaartje af aan de rest van de wereld", aldus directeur Sjarel Ex. "Dit is er te zien in Rotterdam."De kunstwerken zullen dit voorjaar eerst te zien zijn in het Tokyo Metropolitan Art Museum. Daarna verhuizen ze nog voor een tijdje naar Osaka.De Bosch en de Bruegel worden getoond met 36 andere schilderijen, 43 prenten en tien beelden uit de vijftiende en zestiende eeuw uit de collectie van Boijmans. Het is een tentoonstelling die het museum ook zelf heeft samengesteld om in Japan te laten zien.De expositie in Tokio en Osaka komt tot stand in samenwerking met het Japanse mediaconcern Asahi Shimbun. Er worden 6500 belangstellenden per dag verwacht.