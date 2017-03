Arno Brok geïnstalleerd als commissaris van de Koning

Oud-burgemeester Brok van Dordrecht is in Leeuwarden geïnstalleerd als commissaris van de Koning van Friesland. Minister Plasterk kwam hem hoogstpersoonlijk afleveren bij de Friese Provinciale Staten.

Brok werd twee weken geleden al beëdigd als commissaris op Paleis Noordeinde. Hij was vijf jaar lang wethouder in Leeuwarden en werd later burgemeester van Sneek. Daarna kwam hij naar Dordrecht.Bij zijn afscheid in Dordrecht werd hij vorige week onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje Nassau.