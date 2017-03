Eerste cookie dough bar komt in Rotterdam

Liefhebbers van vers koekjesdeeg kunnen hun hart ophalen: in mei opent de eerste cookie dough bar van Nederland de deuren aan de Westblaak in Rotterdam.

Cookie dough bars zijn eetgelegenheden waar mensen versgedraaid koekjesdeeg kunnen kopen. Ze zijn in de Verenigde Staten razend populair en komen geregeld voorbij op sociale media.Het deeg is veilig om te eten en kan zelf worden samengesteld met diverse toppings. "Omdat er simpelweg niets heerlijkers bestaat dan vers gedraaid koekjesdeeg, brengen wij dit fijne gevoel aan moeder’s keukentafel terug!", meldt het Rotterdamse Baker's Dough op Facebook.De eigenaar is naast het filiaal aan de Westblaak van plan om nog meer cookie dough bars te openen.