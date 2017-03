Oud-medewerkers Rotterdams openbaar onderwijs op straat

Archieffoto

Ruim dertig oud-medewerkers van het openbaar onderwijs in Rotterdam hebben hun baan verloren. Onderwijskantoor Vizyr, waar zij tot voor kort werkten, had onvoldoende werk. De problemen zijn zo groot dat Vizyr maandag uitstel van betaling aanvroeg.

De stap komt niet als een verrassing. Vizyr, met kantoren in Rotterdam, Heerlen, Alkmaar en Zeist heeft het al een tijd moeilijk. Het einde van het contract van de Rotterdamse scholenkoepel BOOR, per 1 januari 2017, betekende dat Vizyr 45 procent van de opdrachten en de inkomsten wegviel.



Eind 2016 dienden een tweetal rechtszaken tegen BOOR. Bijna dertig personeelsleden van Vizyr verloren in hoger beroep hun zaak. Ook Vizyr, dat vond dat de opzegging van het contract door BOOR onrechtmatig was, kreeg geen gelijk.



Vizyr zette de medewerkers, die actief waren in financiële en andere ondersteunende taken, daarom per 1 januari op non-actief. Per 1 februari zijn de ruim dertig personeelsleden ontslagen. Een enkeling heeft een nieuwe baan. De rest overweegt verdere juridische stappen.



Prosco

Het openbaar onderwijs in Rotterdam werd bij de verzelfstandiging in 2008 opgesplitst in het gedeelte onderwijs (BOOR) en ondersteuning (Prosco). In de zomer van 2012 ging Prosco met SROL samen in Vizyr.



Bij de start van Vizyr werd een contract met BOOR voor onbepaalde tijd, dat in 2013 inging, afgesloten. BOOR zegde dat direct op. Het contract verviel daarom per 2017.



De bewindvoerder is een onderzoek begonnen naar een mogelijke doorstart. Bij Vizyr werkten honderdtwintig medewerkers.