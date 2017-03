'Dordts kind stierf niet-natuurlijke dood'

De 10-jarige jongen die woensdagochtend dood werd gevonden in een woning aan de Jan Vethkade in Dordrecht is waarschijnlijk een niet-natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de politie.

De 37-jarige vader van de jongen is opgepakt als verdachte. Of er sprake is van een misdrijf of ongeluk is nog niet duidelijk.



''We hebben dusdanige omstandigheden aangetroffen dat we aanleiding zagen om de vader aan te houden. We gaan uit van een niet-natuurlijke dood, maar of het om een misdrijf gaat, moet verder onderzoek uitwijzen.'', aldus Miriam Slot van de politie.



Volgens verslaggever Thijs Blom is de buurt geschokt over de dood van de jongen. De vader is een bekende amateurvoetballer. Hij woonde met zijn zoon en dochter in het huis.



De relatie tussen de vader en zijn zoon zou altijd goed zijn geweest, volgens bekenden van de familie.