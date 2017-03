Christelijk hulpverlener ontkent misbruik

Hulpverlener Aaldert van E. ontkent dat hij nog een patiënte heeft misbruikt op Hoeve Jedidja in Meerkerk. Dat zei zijn advocaat tijdens een eerste zitting in Dordrecht. De 76-jarige verdachte zelf was afwezig.

Aaldert van E. is in september 2016 veroordeeld , voor ontucht met vier vrouwelijke patiënten. Na de rechtszaak is een nieuwe aangifte binnengekomen bij justitie. Het bijzondere is, dat het slachtoffer was overleden en dat er aangifte is gedaan door een ander persoon. Volgens justitie heeft de ontucht bijna vier jaar geduurd. Van E. runde in die tijd onder meer het christelijk, therapeutisch centrum Jedidja.Woensdag kwam een deel van het bewijs op tafel. Het bestaat uit sms-berichten waarin de verdachte schreef “ik mis je tepels om te koesteren.” Ook uit een brief van de vrouw aan haar psychiater zou blijken dat zij een seksuele relatie had met de hulpverlener.Justitie maakte woensdag verder bekend dat Aaldert van E. in zijn cel brieven schrijft aan ex-cliënten van Jedidja, die door zijn vrouw worden verspreid. Volgens justitie blijkt daaruit dat de man wellicht nog steeds ambities heeft om als hulpverlener te opereren. In het vonnis in de vorige zaak heeft de rechter hem dat verboden.Zijn advocaat heeft woensdag juist betoogd dat zijn cliënt niet meer als hulpverlener aan de slag gaat. “Dat is onmogelijk gezien alle media-aandacht. En gezien zijn leeftijd wil hij het ook niet meer.”Aaldert van E. zit nog tot november van dit jaar vast voor de oude strafzaak. Er komt nog een hoger beroep en daarnaast moet een zitting worden gepland in Dordrecht voor de nieuwe aanklacht.