Capelle wil van deel Rivium woonwijk maken

De gemeente Capelle aan den IJssel onderzoekt of kantoorpanden op bedrijventerrein Rivium omgebouwd kunnen worden tot woningen en een hotel. Het Rivium kampt al jaren met leegstand.

Er is steeds meer leegstand. Op dit moment staat ruim 40 procent van de bedrijfsruimte leeg. In 2013 was dit nog 30 procent Een van de redenen van de leegstand is dat bedrijven steeds minder fysieke ruimte nodig hebben omdat werknemers flexibeler werken.''Je ziet wel dat meer bedrijven zich vestigen dan dat er vertrekken, maar bedrijven hebben tegenwoordig minder vierkante meters nodig. We zullen het dus aantrekkelijker moeten maken voor bedrijven om zich hier te vestigen'', legt wethouder Eric Faassen van de VVD in Capelle uit.De gemeente is geen eigenaar van de panden en kan daarom niet zomaar een andere bestemming geven aan de leegstaande panden.''We gaan inzetten op het enthousiasmeren, stimuleren en informeren van pandeigenaren om hun bedrijfspanden te transformeren. Bijvoorbeeld tot een hotel, of woningen'', aldus Faassen.Dit is in de praktijk lastig omdat veel eigenaren buitenlandse investeerders zijn. ''Het wordt een zware taak, maar we zijn nu al bezig met het benaderen van deze eigenaren, in samenwerking met de provincie.''Wout Traas, voorzitter van de vereniging van eigenaren, ziet meer in een gezamenlijk rond de tafel zitten van alle eigenaren. ''Dat zou de beste manier zijn om plannen te smeden om het terrein interessant te maken.''