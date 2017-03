Bussemaker opent onderwijsinstituut in Marokko

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft woensdag het nieuwe gebouw van het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) in Rabat geopend. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is voorzitter van het NIMAR en was bij de bijeenkomst aanwezig.

Het instituut is onderdeel van de Universiteit Leiden en biedt Nederlandse studenten de mogelijkheid in Marokko kennis op te doen over het land, de cultuur en de Arabische wereld.Het NIMAR bestaat sinds 2006 en krijgt 2,4 miljoen euro subsidie. Het moet zich in de toekomst ook gaan bezighouden met het voorkomen van radicalisering.''Het vernieuwde NIMAR is er om onze werelden dichter bij elkaar te brengen'', zei Bussemaker bij de opening. ''Het is een vrijplaats voor ontmoeting en gesprek, om geesten te scherpen en kennis te delen.''Aboutaleb is deze week op werkbezoek in Marokko. Hij deelt op verzoek van de OESO zijn Rotterdamse ervaringen met de autoriteiten van havenstad Casablanca. Ook praat hij met lokale bestuurders over illegale migratie en radicalisering.