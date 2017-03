Kinderen met beperking genieten op kermis Zuiderpark

Het was een bijzondere dag op de kermis in het Rotterdamse Zuiderpark. Honderd kinderen met een verstandelijke beperking mochten onbeperkt zwieren, zwaaien, botsen en grijpen. Ze waren uitgenodigd door kermisexploitant Nico Sterrenberg en zijn collega's.

Sterrenberg: "We denken veel te veel aan onszelf, vind ik. Daarom zijn deze kinderen vandaag van harte welkom, oliebol en suikerspinnetje erbij. Mijn collega's en ik waren er snel uit. We wilden wat doen en dat mag best wat kosten."



En dat dat in goede aarde viel is duidelijk. De kleine Dilano beleefde een mooie dag. "Blikken gooien, spookhuis, in de botsauto's. Ik heb ook een bal gewonnen."



Maar dan rinkelt de bel en gaat de carrousel draaien. Dilano weet het wel, hij sprint naar een stoere Spiderman-motor.