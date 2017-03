Jongens maken Minecraft-versie van Kunsthal

Twee jongens bouwen samen met anderen in de Kunsthal een Minecraft-versie van het bekende Rotterdamse museum. De 16-jarige Jaron Hoste uit Krimpen aan den IJssel en de 14-jarige Daan Meijer uit Rotterdam maken bezoekers van de Kunsthal deze week wegwijs bij het populaire bouwspelletje.

''Het is een soort online Lego. Anderhalf jaar geleden heb ik het project Rotterdam in Minecraft samen met Daan opgezet'', aldus Jaron op Radio Rijnmond.Mensen die mee willen bouwen kunnen naar de Kunsthal komen met een laptop. Ze krijgen dan van Daan en Jaron een stukje land aangewezen met gebouwen in Rotterdam die nog afgewerkt kunnen worden. Als het ontwerp goed gelukt is, krijgt het object een plek in Minecraft.Jaron Hoste en Daan Meijer zijn iedere middag tot en met zondag in de Kunsthal te vinden om geïnteresseerden op weg te helpen.