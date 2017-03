Celstraf voor geweld rond duel ADO - Feyenoord

Het ADO-stadion

Een man uit Monster is veroordeeld tot 10 dagen cel voor zijn aandeel bij een opstootje bij ADO - Feyenoord. Ook kreeg hij een werkstraf van 180 uur. Mocht hij nog een keer in de fout gaan, dan moet hij een maand de cel in.

Relschoppers probeerden door het hek in een ander vak te komen. Meerdere agenten raakten bij de rellen gewond.



Acht ADO-supporters zijn uiteindelijk aangehouden voor de onrust in en om het stadion.

De man uit Monster heeft zijn celstraf in voorarrest al uitgezeten. Twee andere verdachten kregen een boete en er zijn tien stadionverboden opgelegd.