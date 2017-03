Sparta mist bekerfinale na verlies tegen Vitesse

Sparta - Vitesse (Foto: Olaf Kraak - ANP)

Sparta is er woensdag niet in geslaagd zich voor het eerst sinds 1996 te plaatsen voor de bekerfinale. In de halve finale van de KNVB-beker verloren de Rotterdammers op Het Kasteel met 2-1 van Vitesse. Twee goals van Lewis Baker deden Sparta de das om. De eigen goal van Guram Kashia was niet genoeg.

Onder toeziend oog van ruim 10.000 toeschouwers stuurde Pastoor dezelfde elf spelers het veld in die afgelopen weekend nog te sterk waren voor NEC, maar tegen de andere ploeg uit Gelderland was Sparta aanvallend onmachtig. Op enkele bevliegingen van Jerson Cabral na wist de thuisploeg weinig gevaar te stichten. De buitenspeler zorgde na tien minuten voor het eerste wapenfeit voor Sparta met een schuiver naast het doel van Eloy Room.



Vroege openingsgoal

Daarentegen wist ook Vitesse niet veel te creëren in Rotterdam-West, al kwam de ploeg van trainer Henk Fraser wel vroeg op voorsprong. Eerst was een afstandsschot van Milot Rashica nog een prooi voor Roy Kortsmit, maar in de dertiende minuut had de sluitpost geen antwoord op een harde knal van Lewis Baker in de korte hoek: 0-1. In het restant van de eerste helft waren de kansen voor beide ploegen schaars.



Na de thee kwam Sparta beter voor de dag en dat resulteerde bovendien in een vermakelijker schouwspel. In de jacht naar de gelijkmaker zorgde Paco van Moorsel voor enige opwinding met een kopbal in de handen van Room. De wedstrijd kwam pas echt tot leven na het inbrengen van Craig Goodwin en pinchhitter Matthias Pogba. Met het tweetal in de Rotterdamse formatie werd de druk flink opgevoerd door Sparta.



Baker opnieuw trefzeker

Uit een vrije trap van Goodwin kwam de thuisploeg bijna op gelijke hoogte. De kopbal van Michel Breuer werd echter gekeerd en ook Martin Pusic wist in de rebound niet te scoren. Aan de andere kant was ook een hele grote kans niet besteed aan Rashica, maar wel aan Baker. De Brit zorgde ruim een kwartier voor tijd - op fraai aangeven met de buitenkant van diezelfde Rashica - voor het tweede doelpunt van de avond: 0-2.



Toch kwam Sparta nog terug in de wedstrijd. Kort na de tegengoal hielp Guram Kashia de Rotterdammers in het zadel door een voorzet van Goodwin in eigen doel te werken: 1-2. Het bleek echter niet genoeg voor de Kasteelploeg, dat ondanks een slotoffensief en kansen voor Ryan Sanusi en Goodwin niet meer wist te scoren.



Sparta bereikte de halve eindstrijd van het bekertoernooi door af te rekenen met respectievelijk FC Dordrecht, PSV, Heracles Almelo en FC Volendam. De andere halve finale van de KNVB-beker gaat donderdag tussen AZ en SC Cambuur.



Scoreverloop

0-1 13' Baker

0-2 73' Baker

1-2 74' Kashia (e.d.)



Opstelling Sparta

Kortsmit; Dumfries, Breuer (81' Brogno), Van Drongelen, Floranus; Sanusi, Dijkstra, Van Moorsel; Cabral (58' Goodwin), Pusic en Calero Ruiz (58' Pogba).