Onderzoek naar nieuwe uitvalsbasis traumahelikopter

Er is een onderzoek gestart naar nieuwe mogelijke plaatsen voor de traumahelikopter in onze regio. De heli is nu nog gestationeerd op Rotterdam The Hague Airport.

De luchthaven wil uitbreiden, maar de enige manier waarop dat kan is als de helikopters ergens anders heengaan.



Vorige week werd het advies gepresenteerd van een verkenner die alle partijen rondom de luchthaven heeft gesproken. Zijn conclusie was dat er geen draagvlak is voor uitbreiding, omdat er dan meer geluidsoverlast komt. Alleen als de helikopters verdwijnen, kunnen er meer vliegtuigen landen in Rotterdam.



Hoe lang het onderzoek gaat duren is nog niet duidelijk.