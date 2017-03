Onstuimige ochtend: KNMI geeft code geel af

Het KNMI waarschuwt donderdag voor zware windstoten tijdens de ochtendspits. Er is code geel afgegeven. Vooral het verkeer kan last hebben van de onstuimige weersomstandigheden. De waarschuwing geldt tot 10.00 uur. Daarna wordt de wind minder krachtig.

Aan de kust kunnen windstoten tot ongeveer 100 kilometer per uur voorkomen. Bij Hoek van Holland is al een windstoot van 96 kilometer per uur gemeten, zegt weerman Ed Aldus.Op de Maasvlakte zijn de terminals gesloten. Dat zorgt voor problemen op de N15, zegt Rijkswaterstaat. Veel vrachtwagens staan stil.Niet alleen autoverkeer kan last hebben van de wind. Ook treinreizigers merken de gevolgen. De NS heeft de Intercity Direct tussen Rotterdam en Breda geschrapt vanwege de harde wind.Verder vaart de Fast Ferry niet vanwege de hoge golven, meldt de RET.De markt op het Visserijplein in Rotterdam-Delfshaven gaat om die reden ook niet door. Stellages en planken waren rond 06.30 uur al omgewaaid.De marktkooplui kregen 's ochtends vroeg te horen dat de markt was afgelast en moesten in allerijl hun spullen weer inladen."Ik baal er eigenlijk wel van, maar ja het is voor de veiligheid", zei een groente- en fruitverkoper. "Alles gaat nu weer de koeling in. Het kost een hoop geld, maar volgende keer beter."