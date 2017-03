'Politie moet feest ss Rotterdam nog betalen'

Politiebureau Doelwater, Foto: Thijs Kern

Een evenementenbureau krijgt nog duizenden euro's van de politie. Die had onder meer een feestje in Rotterdam, maar betaalde naar verluidt nooit de rekeningen. Het bureau heeft een kort geding aangespannen, dat donderdag dient in Den Haag.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) hield in 2015 een feest op het ss Rotterdam en in het Amstelhotel in Amsterdam. Een bedrag van 20.000 euro staat nog open, zegt de advocaat van De Jong Boekingen tegen de NOS.



De politie zegt dat er wel degelijk is betaald. "We hebben meerdere keren vragen gesteld over de facturen, maar nooit antwoord gekregen", vertelt een politiewoordvoerder.



De uitgaven van de COR van de politie zijn omstreden. Er lopen nog allerlei onderzoeken naar. De voorzitter van de raad trad vorig jaar om die reden af.