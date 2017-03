Auto uitgebrand in Middelharnis

In Middelharnis is in de nacht van woensdag op donderdag een bestelauto uitgebrand. Het busje stond op de hoek van de Steneweg en de Ring.

De brandweer rukte rond 03.15 uur uit om de brand te blussen. De klus was rond 04.30 uur geklaard. Er zijn geen andere voertuigen beschadigd door de brand, meldt de brandweer.Of de brand is aangestoken, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.Afgelopen dagen was het ook in Rotterdam raak. In de nacht van maandag op dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag vlogen meerdere auto's in brand in het noorden van de stad. In alle gevallen lijkt het te gaan om brandstichting.