Familie: Dordts kind is vermoord

Politie-onderzoek op de Jan Vethkade

De 10-jarige jongen die woensdag dood werd gevonden in Dordrecht, is vermoord. Dat heeft zijn familie donderdag laten weten aan RTV Rijnmond. De vader van de jongen is opgepakt. Het is nog niet zeker dat hij de dader is.





Een politiewoordvoerder wil donderdagochtend nog niet bevestigen dat het daadwerkelijk om een misdrijf gaat.



De 37-jarige vader woonde samen met zijn zoon en dochter. De band tussen de vader en zijn kinderen zou goed zijn geweest, meldden bekenden van de familie woensdag. De jongen werd 's ochtends gevonden in een huis op de Jan Vethkade in Oud-Krispijn. De politie zei woensdag dat hij waarschijnlijk een niet-natuurlijke dood is gestorven.Een politiewoordvoerder wil donderdagochtend nog niet bevestigen dat het daadwerkelijk om een misdrijf gaat.De 37-jarige vader woonde samen met zijn zoon en dochter. De band tussen de vader en zijn kinderen zou goed zijn geweest, meldden bekenden van de familie woensdag.