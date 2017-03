Geen nieuwe voetgangersbrug bij Ahoy

Foto: MediaTV

De loopbrug over de Zuiderparkweg bij Ahoy in Rotterdam is na komende dagen definitief weg. Als de brug gesloopt is, komt er geen nieuwe voor in de plaats, zegt Maarten Kokshoorn, projectdirecteur van het Hart van Zuid.





De Zuiderparkweg wordt in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Alleen de bussen blijven rijden. Volgens Kokshoorn was het op den duur sowieso al de bedoeling om de voetgangersbrug weg te halen. "In een groter plan om het gebied te ontwikkelen, kwam de brug al te vervallen." Mensen moet in het vervolg gebruikmaken van de oversteekplek.De brug wordt donderdag en vrijdag gesloopt vanwege onherstelbare schade. Die werd veroorzaakt door een wagen die maandag tegen de loopbrug reed Door de aanrijding is een van de vier balken zwaar beschadigd geraakt. De brug is daardoor niet krachtig genoeg meer.De gemeente heeft stempels geplaatst om ervoor te zorgen dat de brug niet naar beneden valt."Doorzakken is een mogelijkheid en we kunnen de veiligheid niet meer garanderen", zegt Kokshoorn.De sloopwerkzaamheden beginnen om 12.00 uur en duren tot en met vrijdagmiddag.De Zuiderparkweg wordt in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande verkeer. Alleen de bussen blijven rijden.