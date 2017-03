Donderdag in Bureau Rijnmond

In Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteden we donderdag aandacht aan onder meer een dodelijke aanrijding in Rotterdam, brandstichting in Schiedam en de bedreiging van een buschauffeur.

Een 86-jarige man werd op 23 januari rond 21.15 uur aangereden op de kruising Goudsesingel en Meent. De man raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis . De politie zoekt getuigen.Een buschauffeur is op 1 februari overvallen in Rotterdam. De man reed op de Spinozaweg bij station Lombardijen richting Zuidplein toen een jongen met een wapen de bus in kwam rennen.Nadat de chauffeur iets zei van de actie, begon de jongen te lachen en rende hij weer weg zonder buit. De politie laat beelden van de jongen zien waarop zijn gezicht onherkenbaar is gemaakt. Als hij zich niet meldt, wordt hij volgende week wel herkenbaar getoond.In juni vorig jaar werd bij een supermarkt aan de Pinkstraat in Rotterdam 10.000 euro gestolen. Ondanks eerdere aandacht voor de zaak op tv, is de dief nog niet gepakt. De politie zoekt getuigen.Op twee plekken in Schiedam werd in de nacht van 15 op 16 februari brand gesticht. Twee auto's gingen in vlammen op. Een van de wagens was een foodtruck De politie heeft beelden van de vermoedelijke dader en laat die zien in Bureau Rijnmond. Hopelijk weten kijkers wie de man is.