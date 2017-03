Zeearenden zorgen voor soap in de Biesbosch

Zeearendnest -Thomas van der Es

Spannende tijden in Nationaal Park de Biesbosch. Gaan de zeearenden weer voor nageslacht zorgen of niet? De twee paren moeten rond deze tijd gaan broeden. Het is de vraag of dat lukt, omdat er is een nieuw vrouwtje in het spel is.





Soap

Het verhaal begint zich te ontwikkelen tot een soap in de dierenwereld. Uit meerdere waarnemingen is op te maken dat het mannetje nu een stelletje is met dat brutale vrouwtje. En dat terwijl zeearenden doorgaans trouw zijn.



Boswachter Thomas van der Es gaat regelmatig bij de zeearenden kijken of ze al in de broedhouding zitten. Hij heeft goede hoop op nieuw succes. "De voortekenen zijn goed. Voor Biesboschbegrippen zijn ze al wat laat met broeden, maar het nieuwe vrouwtje verzamelt nestmateriaal en ze zijn veel op het nest te vinden. Dus wellicht krijgt de soap een happy end!"



Veel rust

Voor Staatsbosbeheer is het nu zaak de dieren zo veel mogelijk rust te gunnen. Boten en kano's moeten op minimaal 300 meter afstand van het nest blijven. Als de zeearenden eieren hebben om uit te broeden, kunnen zij in april kleine zeearendjes verwachten.



Bekijk hier de hele vlog met boswachter Thomas over de zeearenden:

Vorig jaar was er broedsucces, maar bij een van de twee paren ging het mis. Een brutaal vrouwtje verstoorde de boel en heeft de ouders van het nest verjaagd. De jongen waren hierdoor ten dode opgeschreven.Het verhaal begint zich te ontwikkelen tot een soap in de dierenwereld. Uit meerdere waarnemingen is op te maken dat het mannetje nu een stelletje is met dat brutale vrouwtje. En dat terwijl zeearenden doorgaans trouw zijn.Boswachter Thomas van der Es gaat regelmatig bij de zeearenden kijken of ze al in de broedhouding zitten. Hij heeft goede hoop op nieuw succes. "De voortekenen zijn goed. Voor Biesboschbegrippen zijn ze al wat laat met broeden, maar het nieuwe vrouwtje verzamelt nestmateriaal en ze zijn veel op het nest te vinden. Dus wellicht krijgt de soap een happy end!"Voor Staatsbosbeheer is het nu zaak de dieren zo veel mogelijk rust te gunnen. Boten en kano's moeten op minimaal 300 meter afstand van het nest blijven. Als de zeearenden eieren hebben om uit te broeden, kunnen zij in april kleine zeearendjes verwachten.