Mannen vast na mislukte inbraak Barendrecht

Drie mannen zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt in Barendrecht. Ze hadden geprobeerd in te breken bij mensen die op vakantie zijn.

Een omstander zag de mannen rond 02.00 uur bij een huis op de Gouman-Akker. Omdat hij het niet vertrouwde, belde hij de politie.



Agenten die kwamen kijken, zagen dat er was geprobeerd in te breken. Na een zoektocht door de buurt zagen ze twee mannen die aan het signalement voldeden. Een derde verdachte vonden ze in een auto, waar inbrekersgereedschap in lag.



De drie mannen van 17, 19 en 23 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden. De politie kijkt of ze nog meer op hun kerfstok hebben.