Elia en Karsdorp terug bij Feyenoord

Eljero-Elia

Rick Karsdorp en Eljero Elia zijn donderdagochtend weer aangesloten bij de groepstraining van Feyenoord. Woesdag lieten beide spelers de training nog lopen en werkten zij een binnenprogramma af.

Zowel Karsdorp als Elia viel met een lichte blessure uit in de topper tegen PSV, die met 2-1 gewonnen werd door Feyenoord. De kwetsuren lijken geen gevolgen te hebben voor komend weekend, als Feyenoord langs gaat bij Sparta.



Ook Karim El Ahmadi keerde terug bij de groepstraining op Varkenoord. Hij kreeg woensdag een extra rustdag omdat hij tijdens de winterstop had doorgetraind met Marokko, in verband met het toernooi om de Afrika Cup.