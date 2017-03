Date in Rotterdam loopt uit op beroving

Politie Rotterdam (Archieffoto: Thijs Kern)

Een 33-jarige man uit Driebergen zal zijn eerste date in Rotterdam nog lang heugen. Hij had afgesproken in een huis in Rotterdam, maar in plaats van dat hij een leuk afspraakje met een vrouw had werd hij beroofd van zijn geld.

De man had de vrouw ontmoet via een datingsite. Ze leidde hem van het metrostation Maashaven naar een huis, waarschijnlijk in de Millinxstraat.



De man was nog maar net binnen of er kwamen vier mannen die hem bedreigden met een vuurwapen en hem lieten pinnen bij Zuidplein. Daarna hebben de mannen het slachtoffer afgezet bij Maashaven en gingen ze ervandoor.



De man uit Driebergen heeft aangifte gedaan.