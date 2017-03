O'G3NE op Songfestival met ballad Lights and Shadows

Foto: Sander Koning (ANP)

De meidengroep O'G3NE zingt tijdens het Eurovisiesongfestival in Kiev het liedje Lights and Shadows. De in Dordrecht geboren zusjes brengen het nummer vrijdag voor het eerst ten gehore tijdens een persconferentie.

Het lied is een meerstemmige ballad en is geschreven en gecomponeerd door de vader van het drietal. De meiden treden op in de tweede halve finale van het Europese muziekfestijn. Dat is op 11 mei.



O'G3NE bestaat uit de drie zussen Lisa, Amy en Shelley Vol. Zij braken door nadat ze in 2014 The Voice of Holland hadden gewonnen. De nu in Fijnaart wonende zangeressen waren de eerste groep ter wereld die de talentenjacht won.



Het trio is niet onbekend met het liedjesfestival. Ze deden tien jaar geleden al mee aan het Junior Songfestival.