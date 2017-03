Zes aanhoudingen na vondst hennepkwekerij

De politie heeft woensdag zes mensen aangehouden na de vondst van een hennepkwekerij in Rotterdam-Charlois. De plantage werd ontdekt in een winkel aan de Utenhagestraat.

Op het moment van de inval waren er vijf mensen bezig met het knippen van de hennep. Ook de eigenaar van de winkel is opgepakt. Verder hebben agenten geld en een auto in beslag genomen.



De verdachten zijn twee vrouwen en vier mannen. Een van de vrouwen komt uit Schiedam. De rest komt uit Rotterdam.



De verdachten zijn inmiddels weer vrij. Maar ze moeten zich later nog wel verantwoorden.