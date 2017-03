Nieuwe ondergrondse stroomverbinding in Rotterdam

Foto: TenneT Foto: TenneT

Rotterdammers hoeven zich geen zorgen te maken over hun stroomverbinding. In de stad is onlangs een 22 kilometerlange hoogspanningsverbinding aangelegd onder de grond.

De Europese netbeheerder TenneT heeft de verbinding aangelegd van Krimpen aan den IJssel via Ommoord naar de Marconistraat in West. Als de verbinding in de toekomst wegvalt is er een back-upverbinding.



De verbinding was nodig, omdat er steeds meer vraag is naar elektriciteit in de regio Rotterdam. Om het transport komende jaren te kunnen garanderen is de nieuwe ondergrondse verbinding aangelegd.