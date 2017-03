Reisverbod voor hardleerse zwartrijder

Rotterdam Centraal Station (Foto: Tom van Vark)

De NS heeft een man die meer dan vijftig keer was betrapt op zwartrijden een reisverbod gegeven. Hij werd deze week in de kraag gevat nadat hij een conducteur had uitgescholden.

De man werd betrapt op station Rotterdam Centraal. Een conducteur sprak hem aan, omdat hij zijn voeten op een bank had gelegd. Ook had hij geen geldig vervoersbewijs.



De NS wilde de man eerst een uitstel van betaling geven. Maar toen ze zijn gegevens door het systeem haalden, bleek hij al vijftig openstaande betalingen achter zijn naam te hebben staan.



De man heeft een reisverbod gekregen voor een bepaald traject. Als hij daar binnenkort weer wordt betrapt, wordt hij opgepakt en moet hij voor de rechter verschijnen.