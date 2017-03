Auto rijdt drogisterij binnen

Foto: Media TV Foto: Media TV

In Ouderkerk aan den IJssel is donderdagmiddag een auto een drogisterij binnengereden. De vrouw kwam tien meter verderop in de winkel aan de Wetering tot stilstand. De schade aan de winkel lijkt groot. Er is niemand gewond geraakt.





De brandweer zegt dat er geen sprake is van instortingsgevaar.



