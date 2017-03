Politie onderzoekt mogelijke schietpartij Kralingen

Onderzoek aan de Goudse Rijweg

De politie onderzoekt of een man is neergeschoten in Rotterdam-Kralingen. Het vermeende slachtoffer meldde zich donderdag in het ziekenhuis met de mededeling dat hij in zijn voet was geschoten.

Agenten gingen daarop aan de Goudse Rijweg op zoek naar sporen. De plek waar de schietpartij zou hebben plaatsgevonden is afgezet met linten.