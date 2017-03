Yoeri Meulemans (20) probeert Rotterdams dominorecord te verbreken

Yoeri Meulemans begon donderdag aan het dominoparcours

In Rotterdam-Carnisse wordt op dit moment hard gewerkt om het lokale dominorecord te verbreken. Met ongeveer 25.000 steentjes moet het Rotterdamse record van 19.796 stukjes worden verpulverd. Het is een idee van de 20-jarige Yoeri Meulemans.

Hij heeft voor zo'n 1500 euro speciale dominostenen van SBS6 gekocht. De zender gebruikte de steentjes jarenlang voor het programma Domino Day. Fanaten probeerden ieder jaar de wereldrecordpoging te tackelen.



Samen met drie anderen was Meulemans donderdag druk bezig om een stellage vol te bouwen. "Je moet rekening houden met zo'n 2000 tot 3000 stenen per dag en we hebben maar ruim twee dagen. Met z'n drieën is dus wat klein, maar we krijgen komende dagen versterking", zegt Meulemans.



Het parcours moet zaterdag klaar zijn. De stenen worden 's middags om 13.30 uur omgegooid.



Meulemans heeft al zijn hele leven de droom om een dominorecord te verbreken. Hij doet een aanval op het record in Carnisse, omdat het wereldrecord - dat staat op meer dan 4 miljoen steentjes - waarschijnlijk onbereikbaar is. "Misschien ooit nog eens, maar waarschijnlijk moet ik die droom laten varen."