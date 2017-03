Broederliefde is Ambassadeur van de Vrijheid

Broederliefde

De Rotterdamse hiphopformatie Broederliefde kiest op 5 mei het luchtruim. De artiesten vliegen dan als 'Ambassadeurs van de Vrijheid' in defensiehelikopters door het land voor optredens op bevrijdingsfestivals.

Broederliefde geeft optredens in Overijssel, Flevoland, Utrecht, Drenthe en Gelderland, meldt Het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De Jeugd van Tegenwoordig en De Staat zijn dit jaar de andere ambassadeurs. In totaal wordt opgetreden op veertien festivals in het hele land.



"Door de bevrijding kunnen we in Nederland gewoon doen en zeggen wat we willen", zegt Sjaf van Broederliefde. "Ik vind het belangrijk dat we daar met z’n allen bij stilstaan en daar kunnen wij nu aan bijdragen."



Concentratiekamp

De Rotterdamse hiphoppers en het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakten in de aanloop naar bevrijdingsdag een mini-documentaire. De artiesten bezochten het voormalige concentratiekamp Auschwitz, waar meer dan een miljoen mensen om het leven kwamen.



De zangers werden daar geïnterviewd over wat vrijheid en onvrijheid voor hen betekent.



"Als je nu kijkt naar de wereld, naar Syrië en mensen die negatief praten over vluchtelingen: Zij zouden hier eens moeten komen en zien wat er met de mens kan gebeuren", zei Edson.