Gebiedscommissie Overschie tegen uitbreiding vliegveld

De gebiedscommissie Overschie keert zich tegen de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport. Er zou te weinig draagvlak zijn onder omwonenden, zo bleek tijdens bewonersavonden en uit een enquête.

Vooral bewoners van wijken rond het vliegveld voelen volgens de commissie niets voor uitbreiding. Zij zouden zich nu al zorgen maken maken over de luchtkwaliteit en geluidsoverlast."Ook al hebben bewoners begrip voor de inzet van de trauma- en politiehelikopters, zij geven wel aan dat vooral deze toestellen zorgen voor veel overlast", meldt de gebiedscommissie, dat het gemeentebestuur in een brief heeft gewezen op de zorgen onder omwonenden.Rotterdam The Hague Airport wil al jaren het aantal vluchten uitbreiden. Het vliegveld hoopt in 2025 op 2,9 miljoen passagiers. In 2015 waren dat er 1,7 miljoen.Een verkenner kwam vorige week al met vergelijkbare conclusies. Hij stelde voor onder meer het helikopterverkeer te verplaatsen om het draagvlak voor uitbreiding groter te maken. Ook zouden er meer arbeidsplaatsen moeten komen.