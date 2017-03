Futureland verleidt jeugd met digitale havenavonturen

futureland

Nu de voorjaarsvakantie over de helft is, wordt het een steeds grotere uitdaging voor ouders

om te voorkomen dat de kinderen gewapend met tablet of controller op de bank blijven liggen. Futureland op de Tweede Maasvlakte biedt uitkomst: het informatiecentrum ontpopt zich in vakantietijd tot een soort digitaal havenpretpark.



Zelfs kinderen die liever videogames spelen dan op pad gaan, komen in het centrum aan hun trekken. Ze kunnen kiezen uit allerlei spelletjes. "Je moet met een joystick een container van een vrachtwagen oppakken en op een schip zetten", glundert een van de jonge bezoekers.



Terwijl de allerjongste gasten zich vermaken met activiteiten als het schilderen van stenen, kunnen iets oudere bezoekers zich in allerlei digitale simulaties even havenmedewerker wanen. Ook kan met een virtueel reality-bril de haven in 2066 worden bekeken.



"Dan zie je alles wat er nu nog niet is", vertelt een jongen. Een andere knul met de bril op vertelt over de haven alsnog hij er al zijn hele leven rondloopt: "Dit is de chemische industrie. Je ziet overal zeppelins", zegt hij tijdens de digitale reis naar de toekomst.