Geboren met netvlieskanker: 'Wij weten hoe belangrijk onderzoek is'

De tweeling

Tweelingzussen Ashley en Celine Frank (19) uit Alblasserdam leven in de wetenschap dat ze een grotere kans hebben op het krijgen van kanker. "We zijn alerter op bultjes of andere klachten", zegt Ashley. Celine: "Aan de ene kant is het eng, maar het kan ook lang goed gaan."

De tweeling heeft een kapot gen en is geboren met netvlieskanker. Daardoor is Celine blind aan beide ogen. En de jonge vrouw heeft meer pech gehad: twee jaar geleden had zij een tumor in haar bekken en de ziekte was uitgezaaid naar haar longen.



Tijdens de behandeling begon haar tweelingzus Ashley met hardlopen. "Heerlijk mijn hoofd leegmaken en de wind door mijn haar voelen." Maar het is meer dan dat. Ashley loopt eind april de halve marathon in Madrid voor Kika.



"Wij weten als geen ander hoe belangrijk onderzoek naar kinderkanker is", zegt Celine. "Het is geweldig dat Ashley daaraan wil bijdragen."