Man (29) neergestoken in Spijkenisse

Ambulance (archief)

Een 29-jarige man is donderdagmiddag in Spijkenisse op straat in zijn arm gestoken. De politie is op zoek naar de dader.

Het slachtoffer belde na de steekpartij aan bij een huis aan de Paradijsvogelhoek. De hulpdiensten werden ingeseind, waarna ambulancepersoneel zich ontfermde over de man.



Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekend.