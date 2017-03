Tientallen klachten over gaslucht in Dordrecht

De brandweer zoekt in Dordrecht naar de bron van een sterke gaslucht. Uit de wijk Krispijn zijn tientallen klachten binnengekomen.

Dordtenaren hoeven vermoedelijk niet te vrezen voor hun veiligheid. De bron van de stank is volgens de brandweer waarschijnlijk een lekkend vat met de stof tetrahydrothiofeen. Dat geurmiddel wordt toegevoegd aan gas, zodat je het ruikt. THT is zelf niet gevaarlijk of giftig.