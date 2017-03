Sloop voetgangersbrug bij Ahoy van start

Sloop voetgangersbrug bij Ahoy van start Sloop voetgangersbrug bij Ahoy van start Sloop voetgangersbrug bij Ahoy van start

Met een oorverdovend geraas is donderdag een begin gemaakt met de sloop van de voetgangersbrug over de Zuiderparkweg bij Ahoy in Rotterdam. Een graafmachine trok grote delen van het gevaarte uit elkaar.





Omdat de brug toch al zou verdwijnen, werd besloten de overgang niet meer op te knappen. De sloopwerkzaamheden begonnen donderdag rond het middaguur en duren tot en met vrijdagmiddag.



De brug liep deze week onherstelbare schade op door een aanrijding. Een zogeheten verreiker die op een truck stond bleef steken onder de overgang . Dat leidde tot zware schade aan een van de vier balken.Omdat de brug toch al zou verdwijnen, werd besloten de overgang niet meer op te knappen. De sloopwerkzaamheden begonnen donderdag rond het middaguur en duren tot en met vrijdagmiddag.