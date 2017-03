Amateurtuinders boos op gemeente Rotterdam

De leden van Amateur Tuinders Vereniging Terbregge in Rotterdam zijn het wachten zat. Door de aanleg van de verbindingsweg tussen de A13 en de A16 moet een deel van het tuinderscomplex op het Terbregse Veld wijken.

In totaal moeten 31 huisjes worden verplaatst. Door een conflict over de hoogte van de verhuiskosten tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam kan de verhuizing voorlopig niet doorgaan. Volgens woordvoerder Theo Koster van Tuindersvereniging Terbregge moet er snel duidelijkheid komen."Wij willen graag beginnen met verhuizen. Het had allang gebeurd kunnen zijn maar alles ligt op dit moment stil. Dat komt omdat de gemeente er niet uitkomt met Rijkswaterstaat."Rijkswaterstaat laat in een reactie weten de gang van zaken te betreuren. Er is in de zomer van 2016 al een financiële overeenkomst met de tuinders gesloten. Nu moet er nog een deal tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam worden gesloten.De intentie is om dit uiterlijk 15 maart door de ondertekening van een protocol te regelen. Daarna kan de uitbetaling van schadeloosstelling aan de individuele tuinders beginnen.